Rischio falla in mediana La Juve tenta Nemanja Matic Può essere il vice Locatelli

Da sport.quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando l'acquisto di Nemanja Matic, con l'obiettivo di rafforzare la mediana. Il club cerca un sostituto o un accompagnatore per il centrocampista che ricopra il ruolo di vice-Locatelli, permettendo di formare una coppia a due nel reparto. Il giocatore serbo, che ha recentemente militato nel Sassuolo sotto la guida di Fabio Grosso, è stato individuato come possibile rinforzo in questa zona del campo.

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La Juventus cerca un vice-Locatelli, che possa far crescere ancora l’ex centrocampista neroverde, o magari affiancarlo in una possibile mediana a due. E guarda, anche, a Sassuolo, dove avrebbe individuato il possibile profilo in Nemanja Matic, punto di riferimento la stagione scorsa del centrocampo di Fabio Grosso. Il centrocampista serbo, prossimo a compiere 38 anni, sarebbe un rinforzo low cost – tecnicamente un parametro zero, stessa veste con la quale un anno fa sbarcò in neroverde – gradito sia a Carnevali che a Massara, che peraltro il centrocampista conosce entrambi, stanti precedenti anche con la Roma, oltre che con i neroverdi. Da capire che margini di manovra ci sono, non senza ricordare che il serbo fu vicinissimo ai bianconeri anche nel 202223. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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