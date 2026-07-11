Rischio falla in mediana La Juve tenta Nemanja Matic Può essere il vice Locatelli
La Juventus sta valutando l'acquisto di Nemanja Matic, con l'obiettivo di rafforzare la mediana. Il club cerca un sostituto o un accompagnatore per il centrocampista che ricopra il ruolo di vice-Locatelli, permettendo di formare una coppia a due nel reparto. Il giocatore serbo, che ha recentemente militato nel Sassuolo sotto la guida di Fabio Grosso, è stato individuato come possibile rinforzo in questa zona del campo.
La Juventus cerca un vice-Locatelli, che possa far crescere ancora l’ex centrocampista neroverde, o magari affiancarlo in una possibile mediana a due. E guarda, anche, a Sassuolo, dove avrebbe individuato il possibile profilo in Nemanja Matic, punto di riferimento la stagione scorsa del centrocampo di Fabio Grosso. Il centrocampista serbo, prossimo a compiere 38 anni, sarebbe un rinforzo low cost – tecnicamente un parametro zero, stessa veste con la quale un anno fa sbarcò in neroverde – gradito sia a Carnevali che a Massara, che peraltro il centrocampista conosce entrambi, stanti precedenti anche con la Roma, oltre che con i neroverdi. Da capire che margini di manovra ci sono, non senza ricordare che il serbo fu vicinissimo ai bianconeri anche nel 202223. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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