L’arrivo di Koke potrebbe modificare la linea mediana della Juventus, portando a diverse soluzioni tattiche. Una possibilità è l’introduzione di un centrocampo a tre, con Koke affiancato da altri due centrocampisti. Alternativamente, potrebbe coesistere con un giocatore come Locatelli, creando un centrocampo più equilibrato. La scelta dipenderà dalle strategie dell’allenatore e dalla compatibilità tra i giocatori. Non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali dell’accordo.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, ecco il possibile effetto Koke: come potrebbe cambiare la mediana di Spalletti con l’arrivo dell’esperto centrocampista dell’Atletico Madrid. L’inserimento di Koke nei dialoghi con l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez offre a Luciano Spalletti una risorsa strategica per la corsa Scudetto: qualità ed esperienza internazionale. Il capitano dei Colchoneros, con due campionati spagnoli e tre Europa League in bacheca, è il classico leader capace di elevare il rendimento di tutto il reparto. A 34 anni, lo spagnolo garantisce una straordinaria duttilità ed è pronto a ridisegnare la mediana bianconera attraverso due soluzioni tattiche: Mediana a due: Koke diventerebbe l’alternativa di lusso o il partner ideale di Manuel Locatelli, permettendo una gestione scientifica delle forze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Come può cambiare la Juventus con Koke: dalla mediana a tre alla coesistenza con Locatelli, tutti gli scenari

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