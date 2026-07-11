Riposto lite tra fratelli nella pescheria di famiglia | aggredito alla gola con una mannaia
Nella pescheria di famiglia a Riposto, un uomo di 63 anni, con precedenti e problemi di droga, ha aggredito il fratello con una mannaia alla gola. L'aggressione è avvenuta durante una lite tra i due, probabilmente legata a vecchie tensioni e a una richiesta di denaro non soddisfatta. La scena si è svolta all’interno dell’attività commerciale, coinvolgendo due persone con un rapporto familiare stretto. La vittima ha riportato ferite, ma non sono state rese note le condizioni.
Vecchie ruggini tra fratelli, liti continue, forse l'ennesima richiesta di denaro. Nella pescheria di famiglia a Riposto, nel Catanese, Giovan Battista Guarrera, 63 anni, pregiudicato, con problemi di droga, si è scaraventato addosso al fratello Lino, di quasi due anni più piccolo. Prima lo ha ferito alla gola con un taglierino, poi lo ha colpito più volte al corpo con una mannaia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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