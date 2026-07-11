Riposto lite tra fratelli nella pescheria di famiglia | aggredito alla gola con una mannaia

Notizia in breve

Nella pescheria di famiglia a Riposto, un uomo di 63 anni, con precedenti e problemi di droga, ha aggredito il fratello con una mannaia alla gola. L'aggressione è avvenuta durante una lite tra i due, probabilmente legata a vecchie tensioni e a una richiesta di denaro non soddisfatta. La scena si è svolta all’interno dell’attività commerciale, coinvolgendo due persone con un rapporto familiare stretto. La vittima ha riportato ferite, ma non sono state rese note le condizioni.