Un uomo è stato ucciso con colpi di mannaia durante una lite tra fratelli sul lungomare di Riposto, sulla costa Ionica di Catania. Nell'incidente sono rimasti feriti altri due persone.

Tragedia a Riposto, località marittima sulla costa Ionica di Catania. Nel corso di una violenta lite tra fratelli, un uomo è stato ucciso a colpi di mannaia. La vittima sarebbe stata colpita mentre tentava di fuggire sul lungomare. Due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l’aggressore, arrestato per omicidio volontario dai Carabinieri. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Catania. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite tra fratelli a Riposto, lo insegue e lo uccide a colpi di mannaia sul lungomare: altri due feriti

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Insegue il fratello e lo uccide con una mannaia sul lungomare: tragedia vicino Catania

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Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia, l’omicidio nel Catanese al culmine di una lite: arrestato dai carabinieriUn uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia durante una lite avvenuta sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania.

Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaiaUn uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia in un incidente avvenuto a Rispoto, nel Catanese.

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Omicidio questa mattina sul lungomare di #Riposto, in provincia di #Catania. Al culmine di una lite tra due fratelli, rivenditori di pesce, con contrasti pregressi, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di x.com

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