Un uomo ha ucciso il fratello con una mannaia durante una lite in una casa di Riposto. La scena si è svolta questa mattina e ha provocato anche il ferimento del padre di 89 anni e di una nipote. Secondo gli investigatori, alla base del gesto ci sarebbero motivi legati a contrasti economici. La polizia ha arrestato l’uomo, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. La tragedia ha sconvolto la comunità locale.

Alla base del delitto, secondo gli investigatori, ci sarebbero contrasti economici. Quella che doveva essere una normale mattinata di lavoro si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto Riposto, nel Catanese. Natale “Lino” Guarrera, 61 anni, è morto dopo essere stato inseguito e colpito più volte dal fratello maggiore Giovanni Guarrera, 63 anni, al culmine di una violenta lite scoppiata nella pescheria di famiglia. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e lesioni gravi. Dietro il delitto, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, ci sarebbero vecchi dissidi familiari e questioni economiche, aggravati da una situazione personale dell’indagato che, secondo quanto emerso, sarebbe stata segnata da problemi di tossicodipendenza e da precedenti ricoveri con trattamenti sanitari obbligatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Riposto, Giovanni Guarrera insegue il fratello Lino con una mannaia e lo uccide: feriti il padre di 89 anni e la nipote

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