A Riposto, in provincia di Catania, un uomo di 63 anni ha ucciso il fratello di 61 anni con una mannaia sul lungomare. L’omicidio è avvenuto davanti a un gruppo di persone, dopo che il 63enne aveva inseguito il fratello lungo il lungomare. La polizia è intervenuta sul luogo e ha fermato l’uomo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del gesto.

Tragedia a Riposto, in provincia di Catania. Un uomo di 63 anni, Giovanni Guarrera, ha inseguito sul lungomare della località ionica il fratello minore, di 61 anni, Natale "Lino", con una mannaia, e lo ha ucciso davanti a un gruppo di persone. A detta dei testimoni, i due avrebbero avuto una lite per questioni economiche, culminata con la morte di Natale. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l'aggressore: è accusato di omicidio volontario. Riposto (CT), 63nne Giovanni Guarrera insegue il fratello Natale e lo uccide a colpi di mannaia sul lungomare Un uomo di 61 anni, Natale Guarrera, è stato ucciso questa mattina sul lungomare di Riposto, nel Catanese, al termine di una violenta lite con il fratello, Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Riposto (CT), 63nne Giovanni Guarrera insegue il fratello Natale e lo uccide a colpi di mannaia sul lungomare - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Insegue il fratello e lo uccide con colpi di mannaia: l'omicidio sul lungomare di RipostoUn uomo è stato ucciso questa mattina sul lungomare di Riposto durante una lite tra fratelli, entrambi rivenditori di pesce.

Lite tra fratelli a Riposto, lo insegue e lo uccide a colpi di mannaia sul lungomare: altri due feritiUn uomo è stato ucciso con colpi di mannaia durante una lite tra fratelli sul lungomare di Riposto, sulla costa Ionica di Catania.

Riposto, lite sfocia nel sangue in una pescheria. Ucciso un uomoUna lite è degenerata nel sangue nei pressi di una pescheria a Riposto. L'episodio è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina. Secondo quanto si apprende l'omicida, Giovanni Guarrera, 61 anni, con pr ... gazzettinonline.it

Riposto, morto l'uomo colpito dal fratello in strada con una mannaiaE' morto in ospedale Lino Guarrera, l'uomo che stamattina era stato colpito con una mannaia dal fratello Giovanni Guarrera, 63 anni, al culmine di una lite. L'uomo, 61 anni, aveva riportato ferite ... lasicilia.it