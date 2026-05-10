Accoltellamento al Muncipio | lite per una ragazza contesa La vittima è grave
Un episodio di violenza si è verificato in piazza Municipio a Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante una lite. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata da un appuntamento con una ragazza contesa, e l’aggressione si sarebbe scatenata dopo uno sguardo di troppo. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Uno sguardo di troppo per una ragazza contesa, una lite, il coltello preso dalla tasca. Sembrerebbe questa la dinamica che ha portato all'accoltellamento di un ragazzo di 14 anni a Napoli, in piazza Municipio. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, 9 maggio, a pochi passi dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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