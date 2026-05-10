Accoltellamento al Muncipio | lite per una ragazza contesa La vittima è grave

Un episodio di violenza si è verificato in piazza Municipio a Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello durante una lite. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata da un appuntamento con una ragazza contesa, e l’aggressione si sarebbe scatenata dopo uno sguardo di troppo. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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