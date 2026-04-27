Accoltellamento a Roma | 37enne ferito dopo una lite in strada

A Roma, nel quartiere Est, un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di origine georgiana, è stato ferito da un colpo di coltello durante una discussione in strada. L’aggressione si è verificata nel corso di una lite e ha causato il ferimento del 37enne, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nel quadrante Est della Capitale. Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di origine georgiana, è rimasto ferito a seguito di una coltellata durante una lite avvenuta in strada. L’episodio si è verificato in via Cesare Tallone, nella zona di Tor Cervara a Roma, nel fine settimana del 25 aprile. La dinamica: accerchiato e colpito. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si trovava nei pressi di un edificio quando è stato circondato da tre persone. Tra loro sarebbe nata una discussione per motivi ancora non chiariti, rapidamente degenerata. Durante l’aggressione, uno degli assalitori avrebbe estratto un coltello, colpendo il 37enne a un gluteo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Accoltellamento a Roma: 37enne ferito dopo una lite in strada Notizie correlate Leggi anche: Roma, omicidio all’Aurelio: muore in strada dopo un accoltellamento Leggi anche: E' ancora giallo per l'accoltellamento in tangenziale: camionista 45enne colpito dopo una lite