In arrivo l' assemblea pubblica del bilancio partecipativo con le 21 proposte dei cittadini
Il Comune di Pescara ha annunciato che il 26 maggio alle 18 si svolgerà in sala consiliare un'assemblea pubblica dedicata al bilancio partecipativo. Durante l'incontro verranno presentate le 21 proposte avanzate dai cittadini nell'ambito del progetto. L'assemblea è aperta a chiunque voglia partecipare e ascoltare le proposte che sono state raccolte nel corso di questa iniziativa. L'evento rappresenta un momento di confronto tra amministrazione e cittadini sul futuro delle risorse comunali.
Si terrà il 26 maggio alle ore 18 in sala consiliare l'assemblea pubblica del progetto del bilancio partecipativo del Comune di Pescara. Le 21 proposte presentate dai cittadini al Comune per essere ammesse tra gli interventi da realizzare saranno illustrate per il progetto voluto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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