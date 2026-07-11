Rinnovabili Pecoraro | Sicilia può essere una delle capitali

Durante un convegno a Trapani, il presidente della Fondazione UniVerde ha dichiarato che la Sicilia ha il potenziale per diventare una delle principali regioni nelle energie rinnovabili. La discussione si è concentrata sulle opportunità offerte dalla regione per lo sviluppo di fonti energetiche pulite. Nessun dettaglio è stato fornito su progetti specifici o piani concreti, limitandosi a sottolineare il potenziale della zona.

Roma, 11 lug. (askanews) - "La Sicilia può essere una delle capitali delle rinnovabili". Lo ha sottolineato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, a Trapani in occasione del convegno "Sicilia tra minaccia climatica e opportunità. Energia, paesaggio, pesca e sviluppo: come costruire una transizione condivisa". L'evento, promosso da Fondazione UniVerde, CNR-DSSTTA (Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente), Stazione Zoologica Anton Dohrn - Sicilia e CNR-IRBIM (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine) con il patrocinio del Libero Consorzio di Trapani, che ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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