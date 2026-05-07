Capitali per la crescita il ruolo del mercato dei capitali nello sviluppo delle imprese

Da napolitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è svolto presso l'Ipe Business School un convegno intitolato “Capitali per la crescita”, dedicato al ruolo del mercato dei capitali nello sviluppo delle imprese. L'evento è stato moderato dal direttore di un noto quotidiano, che ha introdotto i temi principali affrontati durante la giornata. Partecipanti e relatori hanno discusso di come il mercato finanziario possa contribuire alla crescita delle aziende italiane.

“Capitali per la crescita”, è questo il titolo del convegno dedicato al ruolo del mercato dei capitali nello sviluppo delle imprese, in scena ieri presso l'Ipe Business School, moderato dal direttore de Il Mattino, Vincenzo Di Vincenzo.L’evento, giunto alla seconda edizione e promosso in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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