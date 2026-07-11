Rinasce Porta dei Vettori Il cantiere per il restauro finalmente sta per partire

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È pronto a partire il cantiere per il restauro di Porta dei Vettori, conosciuta anche come Fiorentina, uno degli accessi principali al centro storico di Altopascio. I lavori di sistemazione sono stati annunciati e si apprestano a iniziare, dopo un periodo di attesa. L’intervento riguarda la riqualificazione della struttura, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sui soggetti coinvolti.

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Finalmente. Sta partendo il cantiere per i lavori che porteranno alla sistemazione di Porta dei Vettori, (detta anche Fiorentina) uno degli accessi al centro storico di Altopascio. Risale al 1200 ed è caratterizzata da una torre merlata, un portale cinquecentesco in pietra serena e due croci greche scolpite ai lati. "Il monumento – dichiara la sindaca Sara D’Ambrosio sui social, – ritornerà pienamente fruibile e completamente ristrutturata, con un intervento di restauro delicato e complesso che ora è ai blocchi di partenza. Sono infatti cominciate le operazioni di montaggio del cantiere per far partire i lavori, finanziati dal Fai Fondo Ambiente Italiano con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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