Il faro delle Pedagne rinasce dopo il restauro | Ora va valorizzato

Questa mattina si sono svolti presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale i lavori di recupero e ristrutturazione del faro delle Pedagne, uno dei monumenti storici che si affacciano sul porto di Brindisi. L’intervento ha interessato la struttura, che ora si presenta completamente restaurata. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e tecnici incaricati dei lavori. Il faro, che nel passato ha svolto un ruolo importante per la navigazione, ora si trova di nuovo in evidenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BRINDISI – Presentati questa mattina, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, i lavori di recupero e ristrutturazione del faro dell’isola delle Pedagne, uno dei simboli storici del porto di Brindisi. Alla conferenza hanno partecipato il presidente dell’AdSP. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tra onde e nuvole, la solitudine del faro delle PedagneArmatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a... Cole ha rivoluzionato il Cesena. Ora va valorizzato ShpendiAll’andata, a Bolzano, il gol di Cristian Shpendi regalò i tre punti contornati dal primo clean sheet della stagione. Rinasce il faro delle isole PedagneLa ristrutturazione ha riguardato principalmente il vecchio faro che dopo 165 anni - fu realizzato nel 1861 – si stava diciamo così spegnendo, sopraffatto da flutti e marosi e dai segni del tempo. Un ... rainews.it Porto di Brindisi, restaurato il Faro Rosso delle Pedagne: conclusi i lavori di recupero dello storico simbolo sul mareBRINDISI – Il Faro Rosso delle isole Pedagne torna a nuova vita. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha concluso gli interventi di ristrutturazione e recupero del complesso s ... brindisisera.it