Piazza Martiri assegnato l' appalto | il cantiere sta per partire

Il comune di Novara ha ufficialmente assegnato l’appalto per i lavori di riqualificazione di piazza Martiri della Libertà. A breve, dovrebbe iniziare il cantiere che coinvolge l’area nel centro della città. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e miglioramenti per l’intera piazza. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando l’avvio delle operazioni di restauro previste.

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