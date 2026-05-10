Piazza Martiri assegnato l' appalto | il cantiere sta per partire

Da novaratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Novara ha ufficialmente assegnato l’appalto per i lavori di riqualificazione di piazza Martiri della Libertà. A breve, dovrebbe iniziare il cantiere che coinvolge l’area nel centro della città. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e miglioramenti per l’intera piazza. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando l’avvio delle operazioni di restauro previste.

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Il comune di Novara ha formalizzato l'assegnazione dei lavori per la riqualificazione di piazza Martiri della Libertà. È l’ultimo passaggio burocratico necessario prima dell’apertura del cantiere da 2,5 milioni di euro che trasformerà il cuore della città.Con la firma della determina di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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