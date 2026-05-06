Rider e delivery l' Antitrust apre un' istruttoria su Glovo e Deliveroo | Informazioni ingannevoli sull' impegno etico

L'Autorità Garante della Concorrenza ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti di alcune società del Gruppo Glovo, tra cui Glovoapp23 S. In particolare, si indaga su presunte pratiche commerciali ingannevoli riguardanti le affermazioni sull'impegno etico nei servizi di rider e consegna. L'azione si concentra sull'analisi delle comunicazioni rivolte ai clienti e sulla trasparenza delle informazioni fornite dalle società interessate.

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcune società del Gruppo Glovo - Glovoapp23 S.a., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l. - e una nei confronti di Deliveroo Italy. L'ipotesi è di possibili condotte illecite nell'attività relativa all'offerta di servizi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider - facebook.com facebook

#Antitrust: indagine su Glovo e Deliveroo, “ingannevoli” sull’etica (specie riguardo alla gestione dei #rider) x.com