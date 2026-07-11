Ricordando il grande Pino Daniele Noi sulle note di Nero a metà
Un artista italiano noto per aver rivoluzionato la musica napoletana e d'autore è scomparso. La sua carriera è stata caratterizzata da successi come “Nero a metà”, brano che rimane tra i più riconoscibili. La sua influenza si riflette in numerosi artisti che hanno seguito il suo percorso. La sua morte ha suscitato numerosi tributi e ricordi tra musicisti e pubblico. La sua musica continua a essere ascoltata e apprezzata, mantenendo vivo il suo contributo alla scena musicale italiana.
Ricordare e raccontare uno dei più importanti musicisti italiani, che è stato capace di innovare profondamente la canzone napoletana e la musica d’autore. Nel viaggio alla ricerca delle ‘musiche possibili’ quelle che parlano linguaggi diversi e dialogano con altre arti nobili, il festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, arrivato alla 38esima edizione, lunedì 13 luglio ospita una novità assoluta: una serata speciale dedicata a Pino Daniele organizzata in collaborazione con il Club Tenco. Alle ore 21 ci sarà la proiezione di “ Pino Daniele. Nero a metà ”, docufilm diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme a Stefano Senardi, presidente onorario del Club Tenco e da sempre personaggio centrale della discografia e della musica di qualità, a livello italiano ed internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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