Durante un comizio di apertura della campagna elettorale, è stata ascoltata la canzone di Pino Daniele “N’ata storia”, scelta da Nello Pizza. L’utilizzo di questa canzone ha generato uno scontro tra Nargi e Pizza, portando alla luce tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda dura circa tre minuti e si svolge nel contesto delle attività politiche locali, senza altri dettagli specifici sui protagonisti o le conseguenze legali.

Tempo di lettura: 3 minuti Galeotta fu la canzone di Pino Daniele “ N’ata storia”, utilizzata da Nello Pizza nel comizio di apertura della campagna elettorale. Quello che doveva essere il manifesto musicale e politico della svolta promessa dal candidato del campo largo è diventato, nel giro di poche ore, il terreno di un violentissimo scontro frontale con la candidata sindaca Laura Nargi. Un duello nato sulla gestione dei trasporti e sul passato politico della città, ma rapidamente scivolato sul terreno del linguaggio e della parità di genere. Prendendo in prestito proprio quel riferimento musicale, Laura Nargi ha lanciato una pesante stoccata all’ex segretario provinciale del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “N’ata storia”, sulle note di Pino Daniele scontro tra Nargi e Pizza

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