Ricky Le Roy il sound sale in quota | La techno sposa la vita lenta

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dj noto negli anni Novanta per hit come ‘Metempsicosi’ e ‘Tuareg’ si esibirà all’aperto con una serata dedicata alla musica elettronica. La performance si terrà in una location esterna e durerà una notte. L’evento promuove un collegamento tra la techno e uno stile di vita più lento. La presenza del dj segna un ritorno sulle scene dopo anni di assenza. La serata è stata annunciata come un’occasione per ascoltare il meglio della musica elettronica dal vivo.

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Il re delle notti degli anni Novanta, quello di ’Metempsicosi’, di ’Tuareg’ e ’Tunnel’ arriva all’aperto per una notte all’insegna del meglio della musica elettronica. È ’La notte del Marronbugio’, la serata di giovedì prossimo del ’Festival della Montagna Fiorentina’ che dalle 22 vede protagonista a San Godenzo proprio Ricky Le Roy, che sarà preceduto da Sandro Vibot e Andrea Vettori, con vocalist Senna. Una serata da cui il dj di Sarzana dice di aspettarsi tanto: "Mi hanno detto che è un posto bellissimo, dove c’è tanto entusiasmo. Non vedo l’ora di emozionarmi insieme a tanta gente". Una data in un festival per riscoprire la montagna e la vita lenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ricky Le Roy, il sound sale in quota: "La techno sposa la vita lenta"
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