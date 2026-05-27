Le feste techno la grave malattia e gli ultimi mesi di vita in camper È morto Patrik | Addio guerriero
Patrik, noto per le sue feste techno e la passione per la vita in camper, è morto dopo mesi di lotta contro una grave malattia. Nei suoi ultimi mesi, ha trascorso gran parte del tempo in camper, affrontando la sfida con determinazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che lo ricordano come un guerriero che non si è mai arreso.
Alla fine il guerriero ha dovuto abbassare le armi di fronte a un male oscuro e potente, ma che, nonostante tutto, non è mai riuscito a piegare la sua volontà. Domenica mattina è venuto a mancare Patrik Dragoni, aveva da poco compiuto 48 anni. Storico dj, organizzatore di feste e cuoco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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