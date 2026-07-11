Ricetta pastiera napoletana | l’originale perfetta passo per passo

Una pastiera napoletana autentica si prepara con pasta frolla e un ripieno di ricotta, zucchero, canditi e grano cotto. La pasta viene stesa e rivestita in una teglia, poi riempita con il composto e decorata con strisce di pasta. Dopo la cottura in forno, si lascia raffreddare prima di servire. La ricetta tradizionale prevede l’uso di ingredienti semplici e di stagione, rispettando i passaggi classici.

Dalla pasta frolla al ripieno, ecco come realizzare una pastiera napoletana autentica rispettando la ricetta tradizionale. La pastiera napoletana è uno dei dolci più iconici della tradizione italiana, simbolo della Pasqua e della cucina partenopea. Prepararla seguendo la ricetta originale significa rispettare ingredienti, tempi di riposo e tecniche di lavorazione che ne esaltano il sapore autentico. In questa guida scoprirai la ricetta, con tutti i passaggi spiegati passo dopo passo e i consigli utili per ottenere un risultato perfetto. La pastiera napoletana è uno dei dolci simbolo della tradizione partenopea e rappresenta un classico immancabile durante il periodo pasquale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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PASTIERA NAPOLETANA ORIGINALE Ricetta Perfetta Passo Passo Cremosa e Profumata

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