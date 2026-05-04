Milan Champions ad un passo ma serve un cambio di passo

Il Milan si avvicina alla qualificazione in Champions League, ma ha mostrato difficoltà nel mantenere la continuità dei risultati, soprattutto nelle ultime gare. La squadra ha accusato un calo fisico e mentale, che ha influito sulle prestazioni complessive. Le recenti partite hanno evidenziato alcune lacune che potrebbero mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La strada verso la massima competizione europea rimane aperta, ma serve un cambio di passo.

La strada verso la Champions League per il Milan, sulla carta, era tracciata, ma i rossoneri non sono riusciti a dare continuità ai risultati, complice un calo psico-fisico evidente soprattutto nell’ultimo periodo. La gara contro il Sassuolo ha confermato questo momento: i neroverdi hanno interpretato meglio la partita per intensità ed organizzazione, mentre il Milan ha accumulato errori ed imprecisioni nelle scelte decisive. Al termine della partita è arrivata anche la reazione dei tifosi, che dopo aver sostenuto la squadra per tutto il match hanno espresso il proprio malcontento con il coro “Il Milan siamo noi” rivolto a squadra, staff tecnico e dirigenza.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Champions ad un passo ma serve un cambio di passo MILAN UDINESE 0-3 DIFESA ROSSONERA SGRETOLATA! #calcio #stadiomilan #news Notizie correlate Monza in trasferta serve un cambio di passo. Bianco verso la Carrarese: “Noi in gran forma, ma basta disattenzioni”Monza, 20 febbraio 2026 – Scendere in campo sapendo già come sono andate le dirette concorrenti può essere sempre un’arma a doppio taglio. "A Marina serve un cambio di passo"Il tema del rilancio di Marina è sempre caldo e in vista della stagione estiva si riaccendono i riflettori. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Milan si avvicina alla Champions, la Juve dovrà ancora sudarsela; Il Milan crolla a Sassuolo, Allegri: Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro. Champions a rischio: la nuova classifica; Milan, la Champions cambia il mercato per 100 milioni: da Gila a un grande 9, Allegri li spenderebbe così; Corsa alla Champions, i calendari a confronto. Milan, Allegri in lacrime a fine partita: il motivo dietro lo sfogoL'allenatore del Milan, in seguito alla sconfitta rimediata contro il Sassuolo, si è ritrovato in lacrime durante un'intervista. newsmondo.it Milan, Modric vuole restare ma servono garanzie: dalla Champions ad Allegri, le mosse per blindarloMILANO - Non solo i tifosi o Massimiliano Allegri sperano - pretendono... - di avere un Milan ambizioso, che in estate si rinforzi per essere sempre più competitivo, che possa lottare per lo scudetto ... tuttosport.com Milannews.it - facebook.com facebook Biasin: "Siamo sicuri che la proprietà rossonera sia delusa se il Milan dovesse arrivare tra le prime quattro" x.com