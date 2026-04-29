Benevento coreografia costruita passo dopo passo | lavoro collaborazione e visione

A Benevento, la realizzazione della scenografia portata in scena allo stadio Ciro Vigorito è frutto di un lungo processo che ha richiesto mesi di preparazione. Dietro l’effetto visivo si nascondono un lavoro tecnico accurato e un impegno umano consistente, coordinato da un’organizzazione che ha pianificato ogni fase con precisione. La creazione di questa coreografia si è sviluppata attraverso collaborazione e attenzione ai dettagli, senza lasciare nulla al caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Dietro l’impatto visivo della coreografia, più propriamente scenografia, andata in scena allo Stadio Ciro Vigorito c’è un lavoro tecnico e umano che ha richiesto mesi di preparazione e una macchina organizzativa precisa. I numeri aiutano a capirne la portata: circa 1500 metri quadrati di tessuto stampato, centinaia di persone coinvolte e un processo che ha unito progettazione scenografica, produzione industriale e coordinamento sul campo. La regia progettuale è stata affidata a Fabio Melillo, che ha seguito l’intero sviluppo, dai primi bozzetti fino alla resa finale. “La richiesta era dare forma a qualcosa che rappresentasse la città – racconta -.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, coreografia costruita passo dopo passo: lavoro, collaborazione e visione Notizie correlate Benevento, ‘Lo Stregone’ costruito passo dopo passo: lavoro, collaborazione e visione dietro la coreografiaTempo di lettura: 2 minutiDietro l’impatto visivo della coreografia, più propriamente scenografia, andata in scena allo Stadio Ciro Vigorito c’è un... Passo dopo passo: in biblioteca Iurlo con cane guidaSabato 28 febbraio 2026 alle ore 18:00, la biblioteca ospiterà “PASSO DOPO PASSO – Per capire insieme come ci si muove senza vedere”, un incontro...