Ricerca l' area giuridica dell' Università della Tuscia al vertice in Italia
L'area giuridica dell'Università della Tuscia si è posizionata al primo posto in Italia secondo l'ultimo rapporto quadriennale. I dati mostrano che l’ateneo ha ottenuto i migliori risultati tra le istituzioni italiane nel settore della ricerca giuridica. La classifica si basa su indicatori relativi alla produzione scientifica e ai finanziamenti ricevuti. Nessuna altra università italiana ha superato questa posizione nel settore.
L'Università della Tuscia (UNITUS) conquista il vertice assoluto della ricerca giuridica italiana. Secondo i dati dell'ultimo rapporto quadriennale sulla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) redatto dall'ANVUR, l'Area 12 dedicata alle scienze giuridiche dell'ateneo viterbese si attesta al primo posto ex aequo sul podio delle università statali, mentre il relativo dottorato di ricerca si posiziona al secondo posto in assoluto in Italia. Il risultato del Dipartimento DIKE, con i suoi corsi di laurea in Giurisprudenza e in Security and Human Rights, supera la produzione scientifica delle mega-università italiane e consolida una traiettoria d'eccellenza che vede Viterbo stabilmente nella fascia alta nazionale fin dal 2018. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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