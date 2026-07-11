Ricerca l' area giuridica dell' Università della Tuscia al vertice in Italia

Notizia in breve

L'area giuridica dell'Università della Tuscia si è posizionata al primo posto in Italia secondo l'ultimo rapporto quadriennale. I dati mostrano che l’ateneo ha ottenuto i migliori risultati tra le istituzioni italiane nel settore della ricerca giuridica. La classifica si basa su indicatori relativi alla produzione scientifica e ai finanziamenti ricevuti. Nessuna altra università italiana ha superato questa posizione nel settore.