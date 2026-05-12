Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC | il docente dell’Università di Parma Giovanni Roti al Tg1
Domenica 10 maggio, il docente di Ematologia all’Università di Parma e Direttore dell’Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo di un’azienda ospedaliero-universitaria è stato intervistato nel servizio dedicato all’Azalea della Ricerca trasmesso nella rubrica Medicina del Tg1. La partecipazione è avvenuta in occasione della giornata promossa dalla Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro.
Giovanni Roti, docente di Ematologia all’Università di Parma e Direttore dell’Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, è stato protagonista domenica 10 maggio di un servizio nella rubrica Medicina del Tg1, nella giornata dell’Azalea della Ricerca di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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