Rocco De Carlo morto lo storico custode dell' Università della Tuscia

È deceduto Rocco De Carlo, che per molti anni si è occupato della custodia del complesso di Santa Maria in Gradi, parte dell’Università della Tuscia a Viterbo. La notizia è stata comunicata dall’ateneo, che ha ricordato il suo ruolo di riferimento per il patrimonio storico e architettonico dell’edificio. La sua morte rappresenta la perdita di una figura nota nel contesto universitario e locale.

È morto Rocco De Carlo, storico custode del complesso di Santa Maria in Gradi dell'Università della Tuscia a Viterbo. Aveva 67 anni ed era malato da tempo. Profondamente legato alla comunità universitaria, era benvoluto da studenti, docenti e dipendenti dell'ateneo ma anche da tanti cittadini che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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