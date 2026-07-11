Ricerca degli angoli intensità alta e focus sulle risposte | come è andato l’ultimo vero allenamento di Sinner prima della finale a Wimbledon

L'ultimo allenamento prima della finale a Wimbledon ha visto il tennista concentrarsi su due sparring partner, con attenzione alla ricerca degli angoli, agli smash e ai servizi. È stato dato ampio spazio alle risposte, considerate un colpo potenzialmente determinante nella partita. L'allenamento ha presentato un’intensità elevata, con focus sulle risposte rapide e precise. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi rispetto alle sessioni precedenti, ma l'attenzione è rimasta alta sulla preparazione specifica per la finale.

Due sparring partner, una ricerca costante degli angoli, poi gli smash, i servizi e ampio spazio alla risposta, colpo che domani può essere determinante. Si è concluso dopo circa un’ora e mezza l’allenamento giornaliero di Jannik Sinner, l’ultimo prima della finale in programma domenica 12 luglio contro Alexander Zverev. Una sessione intensa, a ritmi molto alti, sotto il sole di Londra, con Sinner che nei pochi momenti di pausa sfruttava i piccoli angoli di ombra sul campo numero 1. L’altoatesino si è infatti allenato sul campo numero 1, dove poi è sceso in campo Alexander Zverev, che inizialmente aveva prenotato il numero 3 ma ha poi deciso di spostarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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