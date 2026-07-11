Modena, 11 luglio 2026 – Dopo due anni di pausa, riapre La Piola, una delle più antiche insegne modenesi, al timone sempre Claudio Camola, un oste vero, con 89 primavere, che oggi fa il punto, pensando a un successore. Prima di lui c’era sua zia Maria, ma l’insegna è antichissima, risale al Settecento, confermano alcune vecchie mappe. Incontri importanti e personaggi illustri, tutti innamorati di quella cucina contadina e vera e di quell’atmosfera autentica, che Claudio condisce con citazioni colte e aneddoti impagabili. Il suo spirito goliardico ha contribuito a quella Modena vitale e allegra. “Cesare Zavattini, molto tempo fa, disse alla zia Maria: ’Voi osti non siete animali in via in estinzione, ma siete animali già estinti da tempo’, facile profezia, se ne sono già andati Ermes, Italo e ultimamente Cesare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riapre l’Osteria La Piola: “La mia cucina contadina piace anche alle star”

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