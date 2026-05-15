Un' idea per la testa | alle star del Festival di Cannes 2026 piacciono anche i capelli sciolti
Durante il Festival di Cannes 2026 si è notato come molte celebrità abbiano scelto di indossare i capelli sciolti, lasciando da parte le acconciature elaborate e molto studiate. Questa tendenza si è affiancata alle solite pettinature più complesse, dimostrando una preferenza per look più naturali e semplici. La scelta è stata evidente tra le star che hanno sfilato sul tappeto rosso, evidenziando una preferenza che si distingue rispetto a passate edizioni.
Eccetto qualche eccezione - vedi Diane Kruger e il suo updo intrecciato, ad esempio -, a dominare, in queste prime sere, è anche un certo desiderio di libertà, che sul fronte capelli si traduce in chiome lasciate rigorosamente libere di scivolare lungo la schiena. A smuoverle ci pensa un alleato naturale, la brezza marina della Costa francese, che senza chiederlo regala un teatrale effetto «capelli via col vento». Insomma, lasciare i capelli sciolti sembra essere il vero trend sul tappeto rosso di Cannes, che ovviamente le star protagoniste non mancano di declinare nelle versioni più disparate, regalando ispirazioni differenti, tutte ugualmente da favola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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