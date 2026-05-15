Un' idea per la testa | alle star del Festival di Cannes 2026 piacciono anche i capelli sciolti

Durante il Festival di Cannes 2026 si è notato come molte celebrità abbiano scelto di indossare i capelli sciolti, lasciando da parte le acconciature elaborate e molto studiate. Questa tendenza si è affiancata alle solite pettinature più complesse, dimostrando una preferenza per look più naturali e semplici. La scelta è stata evidente tra le star che hanno sfilato sul tappeto rosso, evidenziando una preferenza che si distingue rispetto a passate edizioni.

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