Ieri mattina alcuni lettori hanno segnalato che la chiesa di San Michele era stata vandalizzata. Sono state condivise diverse foto che mostrano graffiti sui muri del campanile. Le immagini ritraggono scritte e disegni che coprono parti della struttura, suscitando preoccupazioni sulla presenza di atti di danneggiamento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di ripristino o indagini in corso.

"Attenzione, hanno vandalizzato la chiesa di San Michele ". È con questo messaggio, accompagnato da una lunga serie di foto, che ieri mattina alcuni lettori hanno contattato la nostra redazione. E, a dire il vero, osservando quell’immagine, il dubbio è venuto anche a noi. Quel segno scuro sulla pietra sembrava infatti il classico disegno tracciato con un pennarello, fresco di giornata, tanto da far pensare all’ennesimo sfregio ai danni di uno dei monumenti simbolo della città, magari compiuto durante la notte. Per questo abbiamo subito chiesto chiarimenti alla Diocesi. E la risposta è arrivata in pochi minuti, ribaltando completamente la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riaffiorano antichi graffiti. Campanile di San Michele. Altro che vandali, è tutta storia

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