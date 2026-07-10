Nuova luce sul campanile finiti i lavori di restauro Festa per San Michele

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I lavori di restauro del campanile di San Michele sono terminati. Le impalcature sono state rimosse e le ultime rifiniture sono in corso. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 29 settembre, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo. La data coincide con le festività del santo, che dà il nome alla piazza e al complesso. La conclusione dei lavori permette di riaprire il campanile al pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lucca, 10 luglio 2026 – Mancano solo le ultime rifiniture, ma le impalcature si sono già spostate sul lato della chiesa. Il campanile di San Michele sarà inaugurato a breve, probabilmente proprio il 29 settembre, data in cui ricorrono le celebrazioni del Santo Arcangelo che dà il nome alla piazza circostante e al complesso. Un’occasione che sarà festeggiata anche con una mostra fotografica, allestita in un altro monumento della città. Un restauro – suddiviso in più lotti e tutt’ora in divenire – costato in totale 2,1 milioni di euro alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cui si somma un contributo da parte del ministero della cultura per la ristrutturazione delle campane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nuova luce sul campanile finiti i lavori di restauro festa per san michele
© Lanazione.it - Nuova luce sul campanile, finiti i lavori di restauro. Festa per San Michele
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Barcellona, inaugurata la torre di Gesù della sagrada familia

Video Barcellona, inaugurata la torre di Gesù della sagrada familia

Notizie e thread social correlati

Al via i lavori di restauro della statua di San Michele ArcangeloSono iniziati i lavori di restauro di una statua di grande valore storico e religioso situata nella periferia di Verona.

Via ai lavori di restauro dello storico campanile: fu edificato nei primi anni del SeicentoI lavori di restauro del campanile del Santuario di San Sebastiano Martire sono stati avviati dopo la consegna ufficiale dei cantieri da parte della...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web