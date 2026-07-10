nuova luce sul campanile finiti i lavori di restauro festa per san michele

Notizia in breve

I lavori di restauro del campanile di San Michele sono terminati. Le impalcature sono state rimosse e le ultime rifiniture sono in corso. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 29 settembre, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo. La data coincide con le festività del santo, che dà il nome alla piazza e al complesso. La conclusione dei lavori permette di riaprire il campanile al pubblico.