Nuova luce sul campanile finiti i lavori di restauro Festa per San Michele
I lavori di restauro del campanile di San Michele sono terminati. Le impalcature sono state rimosse e le ultime rifiniture sono in corso. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 29 settembre, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo. La data coincide con le festività del santo, che dà il nome alla piazza e al complesso. La conclusione dei lavori permette di riaprire il campanile al pubblico.
Lucca, 10 luglio 2026 – Mancano solo le ultime rifiniture, ma le impalcature si sono già spostate sul lato della chiesa. Il campanile di San Michele sarà inaugurato a breve, probabilmente proprio il 29 settembre, data in cui ricorrono le celebrazioni del Santo Arcangelo che dà il nome alla piazza circostante e al complesso. Un’occasione che sarà festeggiata anche con una mostra fotografica, allestita in un altro monumento della città. Un restauro – suddiviso in più lotti e tutt’ora in divenire – costato in totale 2,1 milioni di euro alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, cui si somma un contributo da parte del ministero della cultura per la ristrutturazione delle campane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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