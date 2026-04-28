Grottaminarda reso più sicuro il campanile di San Michele Arcangelo

A Grottaminarda sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza sul campanile dedicato a San Michele Arcangelo. L'intervento mira a preservare l’edificio storico e garantire la sicurezza dei cittadini. L’operazione si è concentrata sulla stabilità strutturale dell’edificio, coinvolgendo riscontri tecnici e lavori di consolidamento. La manutenzione si inserisce in un programma più ampio di tutela del patrimonio locale, con attenzione anche alla sicurezza pubblica.

A Grottaminarda la tutela del patrimonio diventa anche una scelta concreta di sicurezza per la comunità. Il campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo, conosciuto anche come Campanile di Sant’Angelo, è stato interessato da un intervento di miglioramento sismico pensato per proteggerne la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Grottaminarda, riapre al culto la chiesa di San Michele ArcangeloSi è tenuta ieri a Grottaminarda la sentita cerimonia di benedizione del Campanile e riapertura al culto della Chiesa di San Michele Arcangelo. Grottaminarda, benedizione del campanile e riapertura della Chiesa di San MicheleA Grottaminarda, domenica 12 aprile alle ore 17 la Chiesa di San Michele sarà riaperta al culto. Aggiornamenti e dibattiti San Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAutAccoglienza, inclusione e sicurezza. La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano liturgia, musica, memoria e inclusione. Una festa ... ilfattoquotidiano.it San Michele Arcangelo: protettore della Polizia di StatoIl 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII nel 1949. La scelta di questa figura celeste non è casuale: il ruolo dell'Arcangelo, che con ... poliziadistato.it