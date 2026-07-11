Il Wolverhampton ha rifiutato un’offerta da parte di una squadra italiana per l’attaccante Tolu Arokodare. La società inglese ha deciso di non cedere il giocatore, nonostante le trattative e le proposte ricevute. La Fiorentina, interessata all’attaccante, sta portando avanti le negoziazioni, ma al momento non ci sono stati accordi e la trattativa sembra complicata.

Tolu Arokodare nel mirino di una squadra italiana ma il Wolverhampton ha respinto l’offerta. Cosa è successo. La Fiorentina continua a muoversi con grande decisione per regalare un nuovo tassello al proprio reparto avanzato, ma la strada che porta all’obiettivo prescelto si preannuncia in salita. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club viola avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Wolverhampton per l’attaccante Tolu Arokodare. La proposta della dirigenza gigliata è stata tuttavia prontamente respinta dal club inglese, costringendo i toscani a valutare se effettuare un immediato rilancio o virare su profili alternativi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Retroscena per Tolu Arokodare, il Wolverhampton ha respinto l’offerta di questa squadra italiana!

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