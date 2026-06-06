Vladimir Putin ha rifiutato l’offerta di un incontro diretto avanzata dal presidente ucraino, affermando che al momento non vede senso in un colloquio di questo tipo. Ha inoltre ribadito che la Russia intende portare a termine gli obiettivi militari in Ucraina, inclusa la conquista dell’intera regione orientale del Donbass.

Vladimir Putin ha respinto l’offerta di Volodymyr Zelensky, che gli aveva proposto un incontro faccia a faccia, insistendo invece sul fatto che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi di guerra in Ucraina, compresa la conquista dell’intera regione orientale del Donbass. Intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo ha definito la lettera aperta del suo omologo ucraino contenente l’offerta «scortese» e si è addirittura rifiutato di fare il suo nome, riferendosi a lui solo come autore. Alla domanda se fosse possibile incontrarsi per discutere una soluzione al conflitto, ha risposto: «Al momento non ne vedo il senso». La lettera di Zelensky, pubblicata giovedì, proponeva un incontro in un Paese terzo, come la Svizzera o la Turchia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Putin ha respinto l’offerta di incontro di Zelensky: «Al momento non ne vedo il senso»

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Putin: Che senso ha incontrarsi con Zelensky

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