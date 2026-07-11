Haaland ha scelto di rappresentare la Norvegia invece di lottare per una convocazione con l’Inghilterra, come avrebbe potuto. La decisione è stata influenzata dal padre, che gli ha suggerito di optare per la nazionale norvegese. Nonostante le possibilità di giocare con l’Inghilterra, il calciatore ha deciso di seguire la scelta familiare, mantenendo la sua fedeltà alla Norvegia.

In un epoca storica in cui diversi calciatori cambiano nazionale come se fosse un club, Erling Haaland non avrebbe dovuto inventarsi molto per giocare con l'Inghilterra. E invece, stasera la sfiderà con la sua Norvegia per provare a conquistare il pass per le semifinali del Mondiale., Haaland è infatti nato a Leeds nel 2000, negli anni in cui il papà Alfie giocava in Inghilterra. Prima al Leeds e poi al Manchester City (fino al 2003), attuale squadra del figlio. In un'intervista a Goal del 2022, chiesero a Erling della scelta sulla nazionale: "Ho vissuto in Inghilterra per i primi tre anni e mezzo, forse quattro, della mia vita. Però poi sono tornato presto in Norvegia, dove sono stato per tanti anni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Retroscena Haaland: "Potevo giocare con l'Inghilterra, ho scelto la Norvegia grazie a papà"

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