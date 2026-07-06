Il Brasile è stato eliminato agli ottavi dei Mondiali 2026 dalla Norvegia con il punteggio di 2-1. Haaland ha segnato due gol, guidando i vichinghi alla vittoria. La partita si è disputata nello stadio di New York, in un match che ha visto il Brasile uscire di scena. Nella stessa giornata, l’Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 in un’altra gara degli ottavi.

NEW YORK – Lo stadio di New York si trasforma in un altro “maracanazo” per il Brasile di Ancelotti, eliminato agli ottavi di finale dalla Norvegia. Che ha l’arma letale: Erling Haaland. Decisiva la sua doppietta nella ripresa: al 79' con un potente colpo di testa e al 90' con un preciso rasoterra. La Selecao aveva fallito un calcio di rigore al 14' del primo tempo con Bruno Guimaraes che si è fatto parare la conclusione da Nyland. Inutile al 97' la rete messa a segno da Neymar, entrato nella ripresa, sempre su calcio di rigore. Il Brasile non usciva agli ottavi di finale di un mondiale da Italia 90, quando venne sconfitto dall’Argentina. Nei quattro precedenti fra le due formazioni, il Brasile non aveva mai sconfitto la nazionale scandinava. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Brasile eliminato dalla Norvegia (2-1). Haaland trascina i vichinghi con una doppietta. Inghilterra batte Messico: 3-2

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Mondiali 2026, Brasile-Norvegia 1-2: la sintesi della gara

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Mondiali 2026: Brasile eliminato dalla Norvegia (2-1). Haaland trascina i vichinghi con una doppietta. Inutile il rigore di NeymarIl Brasile è stato eliminato dagli ottavi dei Mondiali 2026 dalla Norvegia con il punteggio di 2-1.

Il Brasile eliminato ai Mondiali, Haaland trascina la Norvegia 2-1La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali per la prima volta.

Temi più discussi: Mondiali: la Norvegia vince 2-1 e va ai quarti, il Brasile è eliminato; E' colpa di Ancelotti, il Brasile processa il ct dopo il flop ai Mondiali; Tutto sulla fase a eliminazione diretta dei Mondiali; La Norvegia resta la bestia nera del Brasile e rema verso i quarti.

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