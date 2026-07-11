Norvegia-Inghilterra | la sfida offensiva tra Haaland e Kane

Sabato, nel quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, si sfideranno due degli attaccanti più in forma del torneo: Haaland e Kane. Haaland, attuale capocannoniere, ha segnato più gol degli altri, mentre Kane è a una sola rete di distanza. La partita si preannuncia come uno scontro diretto tra le due stelle offensive, con entrambe pronte a mettere a segno i loro tentativi.

L’angolo della partita. Il quarto di finale di sabato tra Norvegia e Inghilterra si preannuncia come un evento imperdibile in questo mondiale. La sfida è impreziosita dalla presenza di Erling Haaland, attuale capocannoniere del torneo, e di Harry Kane, che lo tallona a una sola lunghezza. La partita si svolgerà all’Hard Rock Stadium di Miami e segnerà il primo incontro tra queste due nazionali in una fase finale di un grande torneo, aumentando ulteriormente le aspettative dei tifosi. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie storiche negli ottavi, con la Norvegia che ha sorpreso il Brasile e l’Inghilterra che ha superato il Messico in un modo altrettanto memorabile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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