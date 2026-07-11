Sono iniziati i lavori di riqualificazione dello stadio comunale "Sandro Pertini" di Incisa. L’intervento, del valore complessivo di 250mila euro e interamente finanziato dal Comune, ha l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’impianto in vista della prossima stagione sportiva e si concentra in particolare sulla tribuna, gli spogliatoi e i servizi del campo sportivo. Tra le opere previste ci sono anche l’adeguamento degli impianti elettrici, la riqualificazione degli impianti di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria, oltre ad alcuni interventi edili necessari al completamento della riqualificazione. "L’avvio di questo cantiere rappresenta un investimento importante sul patrimonio sportivo comunale – sottolinea il sindaco David Ermini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restauro di spogliatoi tribune, wc e impianti 250mila euro a Incisa

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