Sopralluogo alle tribune della Rocca Brancaleone | necessari interventi sulla struttura da 500mila euro

Un sopralluogo alle tribune della Rocca Brancaleone è stato effettuato oggi dalla ditta responsabile dei lavori. Sono stati evidenziati interventi necessari sulla struttura, il cui costo stimato è di circa 500mila euro. Resta da definire ora il tempo richiesto per completare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino. La ditta aveva progettato, realizzato e montato le tribune prefabbricate nell’ambito di un progetto commissionato da un ente pubblico.

Un intervento si rende necessario, ma ora è da chiarire quali saranno i tempi necessari. Nella tarda mattinata di oggi la ditta Ceta - che nell’ambito dei lavori ha progettato, realizzato e montato le tribune prefabbricate alla Rocca Brancaleone per conto di Acmar - ha effettuato un sopralluogo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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