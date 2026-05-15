Porta Romana al via il restauro | 250mila euro per il recupero della storica porta medievale
È stato avviato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro di Porta Romana, uno degli accessi principali alla città. La lavorazione prevede un intervento conservativo sulla storica porta medievale, con un investimento totale di circa 250 mila euro. La decisione di intervenire mira a preservare l’elemento architettonico e storico, mantenendo intatte le caratteristiche originarie. Il progetto si inserisce in un piano di interventi più ampio volto alla tutela del patrimonio storico della zona.
Al via il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro conservativo di Porta Romana, uno dei principali accessi storici alla città. L’intervento, passato in Giunta su proposta dell’assessore alla cultura Giovanni Bettarini, prevede un investimento complessivo di 250mila euro e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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