Chi è la mamma di Diego Armando Maradona Jr Cristiana Sinagra amante di Maradona | Non mi diede il suo cognome subito ma dopo una battaglia legale

Negli anni Ottanta, mentre era legato a una donna con cui ebbe una relazione, il calciatore argentino intraprese anche una storia con Cristiana Sinagra, che in seguito divenne madre di Diego Armando Maradona Jr. Sinagra ha raccontato che inizialmente non le fu dato il cognome del calciatore, e che la sua identità come madre fu riconosciuta solo dopo una lunga battaglia legale. La vicenda si sviluppò durante un periodo in cui il calciatore era impegnato in diversi rapporti sentimentali.

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Durante gli anni Ottanta quando Maradona era legato a Claudia Villafane ha intrapreso una storia con Cristiana Sinagra, ragazza napoletana incontrata nella città partenopea, la stessa ha raccontato sulle pagine del Corriere Della Sera: “ Il nostro legame nacque in maniera lenta, si può dire? Sì, la sensazione fu quella di sentirmi cullata verso l’infinito. Ci ritrovammo insieme quasi senza accorgercene. È stata una grande passione, un legame forte nato piano piano. Chiacchierando, guardandoci negli occhi. Prendendoci anche tanto in giro “. Proprio da questa grande passione arrivava la dolce attesa della Sinagra che portava alla nascita di Diego Armando Junior nel 1986: nel corso della gravidanza però la donna all’epoca poco più che ventenne si allontana dal campione poichè “ C’erano cose brutte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la mamma di Diego Armando Maradona Jr, Cristiana Sinagra (amante di Maradona): “Non mi diede il suo cognome subito, ma dopo una battaglia legale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Domenico, per la mamma l'abbraccio del Maradona Il ministro: inchieste in corso Sullo stesso argomento Inizia un nuovo processo per la morte di Diego Armando MaradonaGli imputati sono gli stessi: sette persone, tra medici e professionisti sanitari, accusati di omicidio colposo per non aver fornito tutte le cure... È iniziato un nuovo processo per la morte di Diego Armando MaradonaGli imputati sono gli stessi: sette persone, tra medici e professionisti sanitari, accusati di omicidio colposo per non aver fornito tutte le cure... Per pochi Ps durante il mondiale usa94 maradona fu squalificato per droga. Oggi abbiamo Diego Andrea SempioDona , l'impronta de Dios x.com Gioco per te, mamma. La storia della telefonata strappalacrime tra Maradona e sua madreOggi, nella giornata della Festa della Mamma, ricordiamo la storica telefonata di Maradona a sua madre, e quel suo indimenticabile gioco per te, mamma. money.it