Diego Armando Maradona Junior ha quattro fratelli riconosciuti dal padre, nato da relazioni diverse. Questi fratelli sono figli di Maradona avuti con differenti donne nel corso degli anni. La loro identità e il legame familiare sono stati oggetto di discussione pubblica, anche se alcuni dettagli restano privati. La presenza di più figli riconosciuti dal calciatore è nota, ma le informazioni ufficiali riguardano solo alcuni di loro. La famiglia di Maradona è sempre stata al centro dell’attenzione dei media.

D iego Armando Maradona Junior ha quattro fratelli riconosciuti dal padre, Diego Armando Maradona. I fratelli sono Dalma Nerea (1987) e Gianinna Dinorah (1989), nate dal matrimonio con Claudia Villafane, Jana (1996), nata dalla relazione con Valeria Sabalaín, e Diego Fernando (2013), nato dalla relazione con Verónica Ojeda. Secondo i rumors, Diego Armando Maradona non ha mai riunito i suoi cinque figli, oltre a Dalma e Giannina, avute da Claudia, ci sono Diego Armando jr, Jana e Diego Fernando, perché la moglie e le figlie si sono sempre opposte. “Quando sento dire ‘non avete voluto realizzare il suo desiderio’ mi viene da ridere. non era un suo desiderio! Altrimenti lo avrebbe fatto” ha spiegato Dalma ad Ángel de Brito “Lui pregava che non succedesse, perché raccontava a ognuno di noi una cosa diversa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i fratelli di Diego Armando Maradona Junior (figli di Maradona avuti da quattro donne diverse)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCEGLI TRA... CON DIEGO ARMANDO MARADONA JUNIOR

Sullo stesso argomento

Chi sono i fratelli di Gianmarco Tognazzi e figli di Ugo, Ricky, Maria Sole e Thomas (avuti da tre donne diverse)Sono gli anni Cinquanta quando Ugo Tognazzi incontra Pat O’Hara, ballerina irlandese che lavorava nella sua compagnia di rivista.

Leggi anche: Chi sono o quattro figli di Vittorio Feltri avuti da due donne diverse, prima le gemelle Laura e Saba, poi Mattia e Fiorenza

[Nico Schira] Lazio, Como, Napoli e Torino sono tutti interessati al prestito dell'Inter Sebastiano Esposito. Una volta che il Cagliari pagherà l'obbligo di €4M per il riscatto in estate, l'Inter avrà una clausola di rivendita del 40%. reddit