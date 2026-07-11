air force one trump porta in tribunale i reporter del new york times

Trump ha citato in tribunale alcuni giornalisti del New York Times, tra cui Barnes, Lipton, Pager e Schmitt. La causa riguarda un articolo che rivelava come il nuovo Air Force One di Trump avesse capacità tecniche inferiori rispetto alle aspettative. I giornalisti avevano scritto che l’aereo non soddisfaceva determinati requisiti e che alcuni sistemi erano meno avanzati di quanto dichiarato. La disputa legale riguarda le accuse di diffamazione e diffamazione aggravata.

I reporter Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager ed Eric Schmitt avevano scoperto che il nuovo Air Force One di Trump dispone di capacità inferiori rispetto al velivolo che è destinato a sostituire Secondo quanto riportato dalNew York Times, diversi giornalisti del quotidiano sono stati raggiunti da mandati di comparizione nell’ambito di un’indagine federale legata a una loro inchiesta sulle capacità operative del nuovoAir Force Onedestinato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’aereo – un velivolo di lusso donato dal Qatar- era stato al centro di un approfondimento del giornale che ne analizzava dotazioni, sicurezza, autonomia e possibili implicazioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Trump porta in tribunale i quattro reporter che hanno rivelato le falle del nuovo Air Force One

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