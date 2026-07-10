Report la Rai sospende le repliche estive in via cautelativa Ranucci | Sconcerto e preoccupazione

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report, in modo cautelativo. La decisione è stata comunicata in seguito a un incidente che coinvolge il giornalista Ranucci. Il giornalista ha espresso sconcerto e preoccupazione per la situazione. La sospensione riguarda le repliche programmate per la stagione estiva. La misura è stata adottata senza indicare motivazioni specifiche, e non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche di ripresa.

Ennesimo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La Rai ha deciso di sospendere «cautelativamente» la messa in onda delle repliche estive di Report. Una decisione presa dalla Direzione approfondimento dell'azienda «in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda». Una scelta fatta «a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico», spiega una nota in cui si aggiunge che «resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report» in autunno. Immediata la reazione di Ranucci che definisce «sconcertante» l'iniziativa... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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