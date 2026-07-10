La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report Ranucci | Sconcerto e preoccupazione

Notizia in breve

La Rai ha sospeso temporaneamente le repliche estive di Report. La decisione è stata presa in attesa di chiarimenti sulla vicenda che coinvolge il conduttore del programma. La sospensione riguarda le repliche previste per il periodo estivo, senza indicare una data di ripresa. La Direzione ha dichiarato di voler fare piena chiarezza sulla situazione prima di riprendere le trasmissioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle ragioni specifiche della sospensione.