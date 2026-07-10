La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report Ranucci | Sconcerto e preoccupazione
La Rai ha sospeso temporaneamente le repliche estive di Report. La decisione è stata presa in attesa di chiarimenti sulla vicenda che coinvolge il conduttore del programma. La sospensione riguarda le repliche previste per il periodo estivo, senza indicare una data di ripresa. La Direzione ha dichiarato di voler fare piena chiarezza sulla situazione prima di riprendere le trasmissioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle ragioni specifiche della sospensione.
“In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci”, la Direzione Approfondimento della Rai “ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico”. Lo annuncia l’azienda in una nota. “Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre”, conclude la nota. “Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l’informazione tutta che la Rai ha deciso di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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