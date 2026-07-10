Rai sospende le repliche estive di Report in attesa di chiarezza sul caso Ranucci
La Rai ha sospeso le repliche estive di Report mentre prosegue un'indagine sull'attentato a uno dei conduttori del programma. La decisione è stata presa in via cautelativa e non riguarda la programmazione futura, che è confermata per la stagione autunnale. La sospensione riguarda le repliche estive, senza indicare altre modifiche alla programmazione. La Rai ha comunicato che l'inchiesta sull'attentato continua e che la prossima stagione televisiva sarà regolarmente trasmessa.
La Direzione Approfondimento Rai ferma in via cautelativa le repliche estive di Report mentre prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'azienda conferma la prossima stagione in autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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