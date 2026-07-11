Report il primo stop Rai
Una giornata convulsa, iniziata con un invito social e culminata con un provvedimento drastico da parte di Viale Mazzini. Il " caso Ranucci " scuote la Rai e infiamma il dibattito politico, portando alla sospensione cautelativa delle repliche estive di Report. La Direzione Approfondimento dell’azienda ha motivato la scelta spiegando che lo stop è arrivato "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore", precisando comunque che la decisione è a "tutela di un patrimonio editoriale di grande valore" e che la nuova stagione del programma è confermata a partire da novembre. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mi odierai per questo, ma io e te ci siamo lasciati.
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Temi più discussi: Report, il primo stop Rai; Rai, primo stop a Ranucci: sospeso Report d’estate. La denuncia Fdi in Procura; Rai sospende Report: stop alle repliche estive per il caso Ranucci; Rai, stop alle repliche di Report: la decisione ''cautelativa'' scatena le critiche.
La Rai ha deciso di fermare, almeno per l'estate, le repliche di Report. La Direzione Approfondimento dell'azienda ha comunicato lo stop alla messa in onda delle puntate d'archivio del programma condotto da Sigfrido Ranucci, motivandolo con la necessità di facebook
La mossaFratelli d'Italia, che vuole un'indagine interna della Rai su Sigfrido Ranucci, non si ferma a questo. I vertici del partito stanno preparando, insieme agli avvocati, un esposto ... ilmessaggero.it
Report, il primo stop RaiEffetti del caso Ranucci-Lavitola: Sospese le repliche estive . msn.com