report il primo stop rai

Una giornata convulsa, iniziata con un invito social e culminata con un provvedimento drastico da parte di Viale Mazzini. Il " caso Ranucci " scuote la Rai e infiamma il dibattito politico, portando alla sospensione cautelativa delle repliche estive di Report. La Direzione Approfondimento dell’azienda ha motivato la scelta spiegando che lo stop è arrivato "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore", precisando comunque che la decisione è a "tutela di un patrimonio editoriale di grande valore" e che la nuova stagione del programma è confermata a partire da novembre. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La mossaFratelli d'Italia, che vuole un'indagine interna della Rai su Sigfrido Ranucci, non si ferma a questo. I vertici del partito stanno preparando, insieme agli avvocati, un esposto ... ilmessaggero.it

Report, il primo stop RaiEffetti del caso Ranucci-Lavitola: Sospese le repliche estive . msn.com