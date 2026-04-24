Una recente inchiesta sui presunti legami tra un partito politico e un clan criminale ha portato alla sospensione del pagamento a un autore televisivo coinvolto in un reportage su organizzazioni mafiose. L’azienda televisiva ha comunicato di aver sospeso il compenso, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La questione ha suscitato reazioni e discussioni nel mondo dei media riguardo alla gestione delle questioni legali e dei rapporti con il pubblico.

Sotto accusa la mancata retribuzione a Giorgio Mottola per “La mafia a tre teste”. L’azienda parla di verifiche contrattuali, il M5s annuncia un’interrogazione in Vigilanza La decisione della Rai di non fornire il compenso al giornalista Giorgio Mottola, autore dell’inchiesta “La mafia a tre teste” andata in onda su Report, sta facendo molto discutere. Il servizio, dedicato ai presunti rapporti tra esponenti di Fratelli d’Italia e ambienti riconducibili al clan Senese, è stato al centro di un acceso dibattito pubblico già prima della trasmissione. Secondo quanto emerso e riportato anche da La Repubblica, la motivazione ufficiale dell’azienda sarebbe legata alla pubblicazione, da parte dello stesso Mottola, di alcune anticipazioni dell’inchiesta sulle pagine del Fatto Quotidianoprima della messa in onda.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, stop al compenso per l’autore di Report: polemica sull’inchiesta dei presunti legami FdI-clan Senese

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