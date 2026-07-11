Giangaetano Bellavia, consulente di Report, ha dichiarato di essere “allibito” riguardo a un rapporto tra il conduttore del programma e Valter Lavitola. Bellavia ha affermato di conoscere Ranucci da mesi e di essere sorpreso dal legame tra il giornalista e Lavitola. Le sue parole indicano una sorpresa rispetto ai collegamenti tra il conduttore e l’ex uomo d’affari, senza ulteriori dettagli sul contenuto o le implicazioni di tali rapporti.

"Sorpreso? Allibito!". Giangaetano Bellavia è consulente di Report e con Sigfrido Ranucci intrattiene rapporti professionali da molti mesi. I due si conoscono ma il commercialista si dice sconvolto dal legame tra il giornalista e Valter Lavitola. "Lei, giornalista di inchiesta, diventerebbe con facilità amica di un notissimo faccendiere?", domanda a sua volta, riferendosi al faccendiere che secondo la Procura di Roma sarebbe il mandante dell'attentato dello scorso ottobre ai danni dello stesso Ranucci. "Uno gli amici li sceglie come vuole. Però noi poi abbiamo il diritto di sorprenderci", ironizza ancora per poi puntualizzare che Ranucci non è più un giornalista investigativo: "Dirige un programma televisivo molto complesso, ha una redazione di almeno 25 persone, credo, e sono loro che fanno la ricerca, le indagini". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, Bellavia contro Ranucci: "Sono allibito. Ma so come funziona quel programma..."

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