Riparte lo scontro Gasparri-Ranucci dopo le perquisizioni al commercialista e consulente di Report Bellavia

Lo scontro tra il senatore e Report si riaccende dopo le perquisizioni effettuate giovedì scorso dalla procura di Milano. Gli investigatori hanno perquisito il commercialista Gian Gaetano Bellavia, suo ex collaboratore Valentina Varisco e due società di investigazioni. Le operazioni sono state disposte nell’ambito di un’indagine in corso, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti. La vicenda ha suscitato reazioni pubbliche da entrambe le parti, riaccendendo il dibattito sulla questione.

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Si riaccende lo scontro Gasparri-Report, dopo le perquisizioni di giovedì scorso del commercialista Gian Gaetano Bellavia, della sua ex collaboratrice Valentina Varisco e di due società di investigazioni, su ordine della procura di Milano. L’inchiesta riguarda il “milione di files” ad “altissima sensibilità” di cui il consulente di Procure e Tribunali di tutta Italia e della trasmissione Report ha denunciato il furto da parte della ex dipendente a marzo 2025. I pm vogliono appurare se Bellavia tra il 2005 e il 2018 abbia omesso “di restituire”, trattenendo “indebitamente copie di intercettazioni, annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di perquisizione, documentazione contabile patrimoniale, ben oltre il tempo necessario alla predisposizione delle consulenze” per la magistratura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Riparte lo scontro Gasparri-Ranucci dopo le perquisizioni al commercialista e consulente di Report, Bellavia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bellavia perquisito, ira Gasparri su Ranucci: "La Rai prenda provvedimento"Mala tempora currunt per Sigfrido Ranucci, Report e il suo consulente chiave Gian Gaetano Bellavia, con la Rai vaso di coccio a farci la figura... Bellavia perquisito, ira Gasparri su Ranucci: "La Rai prenda provvedimenti"Mala tempora currunt per Sigfrido Ranucci, Report e il suo consulente chiave Gian Gaetano Bellavia, con la Rai vaso di coccio a farci la figura...