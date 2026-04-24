Presidente del Parco Legambiente all’attacco

Il presidente del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna è stato oggetto di critiche da parte del circolo locale di Legambiente Alto Bidente. La questione riguarda una proposta di lottizzazione che, secondo l’associazione, sarebbe stata promossa in modo politicizzato. Legambiente ha espresso chiaramente la sua opposizione al progetto, evidenziando la natura partitica dell’iniziativa.

Presidenza del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, il circolo Legambiente alto Bidente dice no alla lottizzazione politico-partitica. "Servono competenze, condivisione e soprattutto una riflessione sul ruolo dell’ente" è l’incipit della nota dell’associazione ambientalista, che chiede con forza che le candidature alla carica di presidente siano individuate fra persone dotate di competenze adeguate a gestire un ente con finalità prevalente di tutela della natura e promozione dello sviluppo sostenibile locale. "Auspichiamo quindi – continua la nota – che il Ministro voglia rivedere la terna di nominativi proposti in questi giorni alle due Regioni coinvolte, in quanto riteniamo che quelli indicati, leggendo i relativi curricula non ne siano in possesso".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidente del Parco, Legambiente all’attacco Notizie correlate Legambiente all’attacco: "Ex Sapaba, no alle case""Difendere il suolo naturale adiacente al fiume Reno, significa difendere la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini di Casalecchio". Ancora un incendio nel Parco della Piana, Legambiente denuncia. “Diciotto casi in pochi mesi”Firenze, 5 marzo 2026 – Ancora un incendio nel Parco della Piana, questa volta è stato interessato il Capanno del Chiurlo che durante la nottata di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presidente del Parco, Legambiente all’attacco; Nomine Parco, Legambiente striglia tutti: Lottizzazione partitica, ma la Regione faccia mea culpa; 18 lupi morti in Abruzzo. A Governo e Mase tavolo nazionale; Una giornata nel segno della pulizia spiagge al Parco Marittimo. Legambiente: Un'area rinata che tutela la biodiversità. Presidente del Parco, Legambiente all’attaccoPresidenza del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, il circolo Legambiente alto Bidente dice no alla lottizzazione politico-partitica. Servono competenze, ... ilrestodelcarlino.it Nomine Parco, Legambiente striglia tutti: Lottizzazione partitica, ma la Regione faccia mea culpaIl circolo Alto Bidente interviene sulla polemica: Proteste legittime ma parziali. Da anni enti locali e Regioni ignorano le vere politiche dell'Ente. Il ministro riveda la terna ... forlitoday.it Oggi il Presidente del Parco a Floresta per il progetto di educazione ambientale"Un albero per il futuro " con il Ministero dell'Ambiente e i Carabinieri della biodiversità. - facebook.com facebook Il presidente del Parco, Viviani, spiega le scelte strategiche fatte: “I visitatori sono contenti delle misure adottate per ridurre l’impatto. Non si parla di overtourism, ma di picchi di affluenza. La risposta è gestire” x.com